Milan Skriniar rimanda a data da destinarsi le questioni relative al suo futuro sportivo, lui che a gennaio ha deciso di trasferirsi in prestito al Fenerbahçe dal Paris Saint-Germain: "Quando arriverà il momento giusto, ne parleremo sicuramente con il direttore sportivo e il presidente per trovare una soluzione - ha spiegato l'ex difensore dell'Inter alla tv del club turco -. Farò del mio meglio fino alla fine della stagione. Quando arriverà il momento, parleremo del mio futuro".

Nel corso della chiacchierata, Skrinka non ha nascosto che il Fener è un posto in cui si sta sentendo a suo agio: "Sono molto felice di essere qui, mi trovo molto bene. Sono felice del modo in cui le persone del club mi hanno trattato fin dal primo momento in cui sono arrivato, così come dell'amore e del supporto che mi hanno dimostrato i tifosi. Avevo parlato con José Mourinho prima di venire qui, sono venuto qui per aiutare la mia squadra e i miei compagni. La cosa più importante per me è crescere come club, come squadra. Credo che questo stia accadendo proprio ora. Ma possiamo sempre migliorare".