Joshua Zirkzee si spende in difesa del compagno di squadra André Onana, tornato pesantemente sul banco degli imputati dopo i due gravi errori costati altrettante reti al Manchester United nella sfida di Europa League contro l'Olympique Lione. L'ex giocatore del Bologna ha protetto l'ex interista, già alla vigilia bersaglio delle parole piccanti del centrocampista della squadra transalpina Nemanja Matic: "Siamo una squadra sola, quindi non rimprovereremo nessuno per gli errori commessi. È ridicolo".

Zirkzee prosegue: "Pareggiare in questo modo è sempre un po', non voglio dire frustrante, ma fa male che vada così. Ma dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, quella in trasferta contro il Newcastle. E poi sappiamo tutti cosa dobbiamo fare quando affronteremo di nuovo il Lione in casa la prossima settimana. Dobbiamo vincere, lo sappiamo tutti. È l'unica cosa che dobbiamo fare... Non sarà facile, ma vogliamo tutti vincere, dobbiamo vincere, quindi vedremo".