La costante ascesa del collezionismo di carte troverà la sua celebrazione in Collect IT, il primo card show italiano interamente dedicato a questo universo e organizzato da CardsGuru, il riferimento in Italia per il mondo delle carte sportive e non solo. L’appuntamento è fissato per sabato 3 maggio 2025 al Superstudio Più di Milano, in Via Tortona 27, dalle 10.00 alle 19.00. Con un ospite d'eccezione, ovvero l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso, che incontrerà i suoi fan per firmare autografi e condividere aneddoti sulla sua carriera all’insegna della passione per lo sport più amato dagli italiani.

Proprio in onore del Cuchu, l'illustratore French Carlomagno disegnerà in esclusiva una card speciale in edizione limitata, un pezzo di assoluto pregio per tutti i collezionisti.