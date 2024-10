C'è anche Mario Balotelli tra gli obiettivi del Genoa per l'attacco. Stando alle informazioni raccolte da Il Secolo XIX, infatti, l'ex attaccante nerazzurro è diventata una seria opzione dopo l'infortunio di Vitinha, ma non è l'unico nome annotato sul taccuino della dirigenza del Grifone: in lizza c'è anche l'uruguaiano Gaston Pereiro, centrocampista offensivo svincolato dopo la scadenza del contratto col Cagliari.