Per il trasferimento di Giovanni Fabbian dall'Inter al Bologna manca solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare tra oggi e domani, e il mister dei rossoblù Thiago Motta - come riportato da La Gazzetta dello Sport - potrebbe portare in panchina il centrocampista classe 2003 già nel match di debutto in Serie A in programma domani contro il Milan. Subito un "derby" alla portata della promettente mezzala, per il quale i nerazzurri mantengono il diritto di recompra come concordato nella precedente trattativa con l'Udinese, che si appresta a vivere la sua prima stagione da protagonista nel massimo campionato. Il tecnico italo-brasiliano ha già parlato molto bene di lui nella conferenza stampa pre-match, dichiarando di aver già intuito quali sono le sue caratteristiche e la sua grande qualità nell'inserirsi in zona gol.

Luca Pesenti