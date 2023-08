Con un Marko Arnautovic in meno, il Bologna si prepara a debuttare in campionato nel match di lunedì sera contro il Milan. Nella conferenza stampa di Casteldebole, il tecnico rossoblu Thiago Motta spiega come si sta muovendo la società in queste battute finali di mercato: "Abbiamo individuato 4/5 nomi che devono ancora arrivare, ripeto oggi abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione: Il nostro presente è così, inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno per affrontare e competere al massimo con il Milan. Cosa cambierà senza Arnautovic? L'idea e la filosofia è la stessa, i giocatori che arriveranno è per aumentare il livello e la concorrenza tra loro, per migliorarsi e crescere".

Chi è pronto ad arrivare è Giovanni Fabbian, che i felsinei hanno prelevato dall'Inter e che Motta fa capire di volersi tenere stretti: "Farà parte dei centrocampisti che abbiamo, sono contento di averlo. Ha fatto una buona stagione l'anno scorso, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare e migliorarsi, per poter competere con gli altri centrocampisti e insieme alla squadra competere contro gli altri. Abbiamo bisogno, penso potrà essere di grande aiuto: sa fare gol".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!