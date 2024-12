Settimana calda all'orizzonte per l'ex Inter oggi al Grifone, Mario Balotelli. L'attaccante, reduce da giorni tribolati per via di un'influenza che ha rallentato un lavoro di cui persino Patrick Vieira era soddisfatto. "Però nelle prossime ore si deciderà il suo futuro genovese e genoano" sottolinea la Gazzetta dello Sport che fa il punto della situazione sulla situazione che riguarda l'attaccante italiano che "entro martedì prossimo, 31 dicembre, può liberamente scegliere di interrompere il rapporto" con il Genoa, che a sua volta potrà parimenti decidere se andare avanti con il classe 1990 o meno sino al termine della stagione.

Secondo la Rosea, Balotelli vorrebbe continuare a vestire la maglia rossoblu, ma restare in Liguria significherebbe accettare il ruolo da comprimario in attacco. Gli ottantasette minuti spalmati su sei presenze, tutte da comprimario, giocati fin qui da Super Mario non danno grandi certezze all'entourage del giocatore che sul piatto avrebbero anche il "possibile interessamento da parte dei messicani del Cruz Azul, con un’offerta faraonica di due milioni. Al Genoa nessun segnale in tal senso è arrivato, ma pure l’ingaggio è pari a cinque volte rispetto ai 400 mila euro sino al prossimo giugno percepito dall’attaccante a Genova". Contingenze che rendono la gara di Empoli ultimo appuntamento sul campo prima di decidere se mettere o meno la parola fine "al grande enigma rossoblù di fine 2024".