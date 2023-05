Achraf Hakimi pare averne abbastanza del Paris Saint-Germain. Ne è certo il quotidiano L'Equipe, che sottolinea come il terzino marocchino ex Inter abbia espresso il desiderio di lasciare Parigi dopo un'annata a dir poco tormentata anche per le note vicende extra-campo. Hakimi vuole mettersi sul mercato con un'intenzione: quella di tornare al Real Madrid, club dove è cresciuto calcisticamente e che a lungo è stata la sua casa.