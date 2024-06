Intervistato dal quotidiano La Stampa, Diego Fuser, ex centrocampista del Torino, ha espresso parere favorevole sull'arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina dei granata dopo la promozione conquistata col Venezia. Dissipando i dubbi di chi magari rimprovera all'ormai ex tecnico arancioneroverde la poca esperienza ad alti livelli: "Non è una scelta azzardata, perché l’esperienza se l’è fatta all’Inter con Antonio Conte e poi nelle giovanili dell’Italia. È arrivato a collaborare anche con la prima squadra. Un consiglio? Deve sentirsi subito uno da Toro, quando hai questa percezione e riesce ad immedesimarsi nel tifoso, ha già fatto un grosso passo in avanti".