Non solo Manchester United su Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Brentford che rimane in lizza e proverà fino all'ultimo a convincerlo per il rinnovo. Secondo gli aggiornamenti di The Athletic, il centrocampista danese rientra anche nei radar di Tottenham e Newcastle, con il ritorno agli Spurs definito come l'ipotesi più probabile. Eriksen infatti preferirebbe restare a Londra e per questo sceglierebbe di tornare a vestire la maglia del club che lo ha lanciato in Premier League. Si tratterebbe anche di una reunion con Antonio Conte, tecnico con cui ha vissuto una stagione e mezza all'Inter.