Dopo che il Rapid Vienna ha ufficialmente concluso venerdì scorso le lunghe trattative per l'ingaggio del calciatore, ora per Marko Arnautovic suonano nuove sirene dalla Serbia. Dove il direttore generale della Stella Rossa Zvezdan Terzic ha confermato la volontà di portare a Belgrado l'ex attaccante dell'Inter: "Le porte della Stella Rossa sono sempre aperte per Marko. È il giocatore dei nostri sogni, un attaccante di livello mondiale, a volte uno dei migliori centravanti d'Europa", ha detto Terzic ai microfoni di Arena Sport.

Per Terzic, Arnautovic non è il sostituto di Cherif Ndiaye: "Se Cherif se ne va, abbiamo bisogno di un giocatore completamente diverso in attacco".