Commentiamo le ultime news di calciomercato. Sono ore cruciali e d'attesa sul fronte Lookman, mentre l'Inter ragiona sul futuro di Bisseck con il Crystal Palace sullo sfondo. De Winter in pole per sostituirlo, il punto sulla difesa. Spazio anche all'Inter Primavera e all'Inter Under 23.

