Simone Inzaghi è riuscito a strappare un pari di prestigio contro il Real Madrid alla sua prima gara alla guida dell'Al-Hilal, nel match valido per la prima giornata del gruppo H del Mondiale per Club: "Abbiamo fatto una grande gara, lavorando bene di squadra contro un avversario fortissimo - le parole dell'ex allenatore dell'Inter a margine dell'1-1 dell'Hard Rock Stadium di Miami -. E' stato un piacere vedere i ragazzi sacrificarsi insieme, probabilmente avremmo meritato qualcosa in più. Dovremo avere lo stesso approccio anche nella prossima gara, oggi col Real è stata una gara speciale per noi dopo appena 4 allenamenti insieme. Abbiamo avuto qualche difficoltà a livello fisico, ma ci siamo meritati questo pareggio".