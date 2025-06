Colpo in entrata per la Fiorentina che sta per tesserare l'ex attaccante dell'Inter Edin Dzeko. Ai microfoni de La Nazione, l'ex tecnico nerazzurro ed ex ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato così del bosniaco, allenato ai tempi del Manchester City:

"Lo volemmo prendere ad ogni costo, eravamo convinti delle sue qualità. Parliamo di quattordici anni fa, era già fortissimo e si dimostrò fondamentale. Secondo me Pradè ha fatto un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia. Se sta bene potrà fare tanti gol".