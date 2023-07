Alla vigilia del debutto della Nazionale Under 19 agli Europei di categoria nel match contro Malta, Cher Ndour, roccioso centrocampista azzurro che dopo l'esperienza al Benfica giocherà la prossima stagione con la maglia del Paris Saint-Germain, racconta del feeling in campo con Cesare Casadei, che come lui ha lasciato l'Italia per aggregarsi al Chelsea la scorsa estate. C'è chi sostiene che con loro due la mediana dell'Italia è a posto addirittura per i prossimi dieci anni: "Speriamo! Cesare ha un talento incredibile e nelle partite in Nazionale in cui abbiamo giocato insieme ci siamo trovati benissimo", afferma Ndour alla Gazzetta dello Sport.