Etienne Youte Kinkoué, difensore centrale francese del Le Havre cresciuto nel settore giovanili dell'Inter, ha ricordato la sua parentesi nerazzurra in un un'intervista a Transfermarkt.it.

"Quando parlai con i dirigenti dell'Inter trovai la loro proposta interessante. Il Troyes, il mio club di allora, mi aveva offerto un contratto da tirocinante ma credevo di valere di più. Ne ho discusso in famiglia perché mi aspettavo di più - ricorda -. Poi i dialoghi con lo staff dei Nerazzurri mi hanno definitivamente convinto. Mi affascinava l'idea di acquisire nuove conoscenze in un Paese differente, con una propria cultura. Insomma, volevo ampliare il mio bagaglio. Dopo il primo anno all'estero avevo bisogno di migliorare alcuni aspetti del mio gioco, sapevo di non essere ancora da prima squadra. Al secondo sì, sentivo di essere pronto. A quel punto penso che l'Inter volesse mandarmi in prestito e in un secondo momento farmi rientrare alla base. In testa, però, avevo solo due opzioni: entrare nelle rotazioni della prima squadra o andare via".