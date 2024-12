Breve ma simpatico videomessaggio di Maicon Douglas Sisenando per l'amico ed ex compagno Goran Pandev che, intervenuto questa mattina su Sky Sport (LEGGI QUI) per parlare di Napoli-Lazio, e di calcio italiano in generale, ha accolto con emozione il video-saluto dello storico terzino dell'Inter.

Le parole del Colosso: "È stato veramente un onore indossare la maglia dell'Inter insieme a te. Sei stato veramente un grandissimo giocatore, una grandissima persona, un grandissimo amico. Ricordo un episodio importante, ovvero quando hai segnato il 3-2 contro il Bayern Monaco, è un immagine che ricorderò per sempre. Auguri, un abbraccio. Ti voglio bene fratello, un bacio grande".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!