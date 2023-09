Ospite di una live di Controcalcio, Mario Balotelli si è soffermato sulla possibilità futura di tornare in Italia: "Non lo so. Io voglio giocare. Ho qualche problema in questo momento a Sion, ma sono risolvibili". Balotelli ha poi analizzato il campionato di Serie A: "L’anno scorso ho guardato un paio di partite di Serie A e non per cattiveria ma le paragonavo alle partite che facevamo in Turchia. Il livello è quasi più alto in Turchia oggi della Serie A. La Serie A non è un campionato scarso, ma il livello degli altri campionati si sta alzando”.