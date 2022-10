Alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco, Pavel Horvath, assistente di Michal Bilek sulla panchina del Viktoria Plzen, interviene in conferenza stampa tornando sulla netta differenza di qualità tra i boemi e il resto delle componenti del girone: "Nel nostro campionato, non incontreremo una tale qualità. Bayern, Barcellona, ​​Inter hanno con sé i migliori giocatori di tutto il mondo. Cercheremo di confrontarci alla pari in una partita eccezionale per noi. Dobbiamo tutti esibirci al di sopra degli standard e sperare che il Bayern non abbia la sua giornata. Se c'è anche una sola prestazione al di sotto della media, non sarà sufficiente".