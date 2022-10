Agenda fitta per il Viktoria Plzen, che in settimana, insieme agli impegni di campionato e alla gara contro l'Inter in Champions League, dovrà affrontare mercoledì anche la sfida di Coppa della Repubblica Ceca contro l'Hlucin, formazione della seconda divisione. Il tecnico dei boemi Michal Bilek, però, non cerca alibi per i troppi incontri ravvicinati: "Non c'è niente che possiamo fare al riguardo, sicuramente non stiamo piangendo. Volevamo giocare la Champions e ci siamo arrivati, adesso dobbiamo affrontare queste sfide".