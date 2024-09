Elias Cobbaut non è più un giocatore del Parma. Il club emiliano ha comunicato infatti la cessione a titolo definitivo del difensore belga allo Sparta Praga, che sarà l'ultimo avversario dell'Inter nella League Phase di Champions League. "Il nostro club augura ad Elias di proseguire al meglio la sua carriera, ottenendo le soddisfazioni più importanti, in una società storica come l’Athletic Club Sparta Praga che disputerà anche la fase finale della prossima Champions League 2024/25", si legge nella nota dei ducali.