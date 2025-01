Victor Olatunji, attaccante nigeriano dello Sparta Praga, è in Cechia da un anno e mezzo e durante questo periodo ha dimostrato di avere del potenziale. Ma il problema è che mentre può decidere alcune partite, in altre il suo contributo è minimo se non nullo. Intervistato da Sport.cz, Olatunji spiega il perché di questo rendimento altalenante: "Probabilmente è solo una questione del modulo che adottiamo o di qual è la situazione della partita. Quando perdi a 10 minuti dalla fine, sai che devi dare il massimo. Ma a volte vuoi solo trattenere la palla, spingere fuori l'avversario e costringerlo a commettere errori. Dipende davvero da come si sviluppa la partita".

Il ragazzo spiega anche di trovarsi bene nell'attuale squadra, ma di avere un obiettivo ben chiaro: "Il mio sogno è continuare a giocare a calcio. In modo da non farmi male. Sono felice allo Sparta, ma ovviamente mi piacerebbe giocare le migliori competizioni possibili. Quando vai passo dopo passo nella tua carriera, non vuoi fare un passo indietro. Finora sta andando tutto bene per me, ci sto lavorando duro. Quindi, chiaramente, il mio obiettivo in futuro è quello di giocare nei primi cinque campionati europei".