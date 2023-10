"Dobbiamo spingerci oltre i nostri limiti per continuare da dove avevamo interrotto a Lisbona. Abbiamo bisogno che tutti remino nella giusta direzione". L'appello è di Gerhard Struber, allenatore del Salisburgo che sogna la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nel girone dell'Inter. Dopo la vittoria con il Benfica all'esordio, ora gli austriaci se la vedranno con la Real Sociedad, un avversario che ha dimostrato "forza di gioco unita a qualità individuali e molta intelligenza calcistica", le parole di Struber in conferenza stampa.

Il pericolo numero uno dei baschi è rappresentato da Kubo: "Può segnare gol, può fornire assist in tutte le direzioni. Ci adatteremo a come possiamo difenderlo bene insieme - aggiunge il tecnico -. Loro si differenziano per il possesso della palla, riescono sempre ad attirare i giocatori da una parte e cercano i loro duelli uno contro uno lontano dalla palla. Ma possono anche essere molto energici in tutte le altre fasi del gioco, sono orientati all'uomo in difesa e hanno una potenza enorme in transizione. È un avversario che sottovaluta un po' le cose, ma attualmente sta facendo una prestazione fantastica in campionato e sembra molto stabile".