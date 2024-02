Finisce in parità il match di Liga tra Almeria e Atletico Madrid, avversario dell'Inter negli ottavi di Champions League. Il primo tempo si chiude in parità dopo i gol di Correa e di Luka Romero. L'attaccante in prestito dal Milan nel secondo tempo si ripete e pareggia i conti dopo il 2-1 di De Paul. La squadra di Simeone resta quarta a quota 52 punti.