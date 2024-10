Pareggio d'alta quota tra Arsenal, avversario dell'Inter in Champions League, e Liverpool in Premier League: all'Emirates finisce 2-2. Saka porta inizialmente in vantaggio i Gunners, poi raggiunti da Van Dijk. A pochi minuti dal termine del primo tempo, però, c'è il nuovo sorpasso dei padroni di casa con la rete di Merino. Il definitivo pareggio Reds arriva invece nella ripresa e porta la firma del solito Salah.