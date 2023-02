Il Porto si avvicina nel modo migliore alla doppia sfida di Champions League contro l'Inter. La squadra allenata da Sergio Conceicao ha infatti piegato per 1-0 il Rio Ave in campionato. Decisivo per il risultato finale un gol realizzato da Toni Martinez al 44'. Con questo risultato la squadra lusitana si porta al secondo posto a -2 dal Benfica, che però deve ancora scendere in campo.