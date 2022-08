Il girone C della Champions League - con Bayern Monaco, Inter e Barcellona - è l'ultimo desiderio calcistico che il destino ha avverato per Honzo Sýkora, offensivo del Viktoria Plzen: "Avevo tre sogni: giocare la Champions League, giocare contro il Barcellona e vinci un titolo con il Viktorka. Ora tutti e tre si sono avverati per me o diventeranno realtà. L'anno in cui sono stato qui è stato fantastico e ora è stato coronato da questa notizia".