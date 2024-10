Presente alla cerimonia dell’European Golden Boy e dell’European Golden Girl di Roma, il direttore generale del Monaco, avversario dell'Inter in Champions League, Thiago Scuro ha parlato dal palco, dove ha dichiarato come premessa: "L'obiettivo è rendere il più possibile competitivo il Monaco con il budget a nostra disposizione e per farlo dovevamo puntare sui giovani".

"Abbiamo ottime infrastrutture con un centro sportivo dedicato esclusivamente al settore giovanile, con anche la scuola all’interno per sviluppare al meglio il giocatore sotto ogni punto di vista. Poi lavoriamo per la formazione del calciatore all’interno della nostra struttura e della nostra cultura" aggiunge a proposito del lavoro svolto quotidianamente dal club che lo ha portato a contare cinque giocatori tra i nominati, testimonianza dell'importnate percorso fatto. "Dobbiamo valorizzare i calciatori per rendere migliore il Monaco. Arrivare tra le prime tre ogni anno in Ligue 1 è difficile ma fondamentale perché il nostro obiettivo è giocare sempre la Champions League. Quest’anno siamo tornati dopo cinque anni e una squadra come il Monaco deve partecipare ogni anno. La volontà è quella di raggiungere questa continuità con un calcio aggressivo e con giocatori giovani".