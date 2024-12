Intervista per un bilancio consuntivo del 2024 ai microfoni di Nice-Matin per il direttore generale del Monaco Thiago Scuro. Questo il suo pensiero sull'annata della squadra del Principato: "Come tutti sanno, questa è una stagione davvero speciale, soprattutto in vista dei festeggiamenti per il centenario del club. Siamo contenti di tutto quello che è stato messo in campo in questo contesto, è stato un momento speciale per l'AS Monaco. Sul campo siamo entro i nostri obiettivi. Stiamo lottando per la vetta della classifica della Ligue 1, il nostro obiettivo principale, per poter giocare regolarmente in Champions League".

E a proposito della coppa europea, dove les Rouges et Blancs affronteranno l'Inter a fine gennaio, il manager brasiliano aggiunge: "Siamo in una buona posizione anche se puntiamo a fare meglio. Pensiamo di poter fare ancora di più. Impariamo dalle sconfitte, dalle sfide che non siamo riusciti a superare".