È in agenda per il prossimo 26 novembre l'impegno interno di Champions League dell'Inter contro l'RB Lipsia di Marco Rose, gara valida per la sesta giornata della League Phase. Intanto, il club tedesco, con il claim 'Milano, arriviamo', dà notizia dell'imminente apertura della prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio di San Siro: a partire da domani alle 10 saranno infatti disponibili i tagliandi in primo luogo per i tifosi dei gruppi organizzati.

La vendita dei biglietti sarà aperta a tutti i tifosi che hanno assistito ad almeno quattro diverse partite casalinghe alla Red Bull Arena nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. D'ora in poi questi tifosi potranno sempre assicurarsi i loro biglietti nella terza fase di prevendita.