Probabilmente, un titolo già annunciato da tempo che quest'oggi ha anche i crismi dell'ufficialità: Erling Haaland, la macchina da gol del Manchester City, è stato infatti ufficialmente eletto giocatore dell'anno in Premier League. L'attaccante norvegese ha coronato con la conquista del titolo inglese un'annata da 36 gol e otto assist in 35 presenze. Haaland ha ricevuto il maggior numero di voti combinati dal pubblico e da una giuria della Premier League, in cima a una rosa di otto candidati tra cui Sven Botman, Moises Caicedo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard e Bukayo Saka.

L'ex Borussia Dortmund, oltretutto, diventa il primo giocatore ad aggiudicarsi il premio di miglior giocatore e miglior giovane del campionato dal momento dell'introduzione dei due awards. Il tutto aspettando la FA Cup e soprattutto la finale di Champions League di Istanbul contro l'Inter.