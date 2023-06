"Eravamo in finale già due anni fa, abbiamo fatto una semifinale e due finali in tre anni, questa è una cosa molto importante. Credo che meritiamo di vincere la Champions, ma meritare non vuol dire averla già vinta" dice Ryad Mahrez a Sportmediaset, dove avvisa i suoi: "Per farlo dobbiamo dimostrarlo in campo, come squadra e come singoli" poi aggiunge: "Stiamo guardando l'Inter, come difendono e come attaccano, per provare a batterli. Hanno davvero ottimi giocatori, ma dobbiamo concentrarci su di noi".