Lo Sparta Praga batte 2-1 lo Slovan Liberec e resta in scia dello Slavia Praga. La squadra ceca, avversaria dell'Inter in Champions, dopo essere passata in vantaggio con Wiesner si fa raggiungere dagli ospiti (di Pourzitidis il gol).

Nel finale però è Haraslin a segnare il gol vittoria. Lo Sparta sale così a 25 punti, tre in meno della capolista Slavia che però ha una partita in meno.