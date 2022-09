Quinta vittoria consecutiva in Liga per il Barcellona, che si risolleva dopo il ko di Champions contro il Bayern Monaco e al Camp Nou strapazza l'Elche per 3-0. Mattatore della sfida Robert Lewandowski, a segno con una doppietta al 34' e al 48', intervallata dal raddoppio di Memphis Depay al 41'. Ospiti prima in dieci e poi in nove uomini a causa dei rossi fioccati per Verdu al 15' e Rodriguez al 45'. La squadra di Xavi sale così al primo posto in classifica superando momentaneamente il Real Madrid, impegnato domani sera nel derby contro l'Atletico.