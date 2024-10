L'Arsenal resta in inferiorità numerica dal minuto 30' per l'espulsione di Saliba e crolla nel finale della partita contro il Bournemouth. 2-0 il risultato finale, brutta sconfitta per la squadra di Arteta, avversaria dell'Inter in Champions League.

Decidono le reti di Christie e Kluivert tra il 70esimo e il 79esimo minuto. Liverpool e City domani avranno la ghiotta occasione di scappare via.