Il Viktoria Plzen continua a dominare in campionato. La formazione ceca, inserita nel girone di Chamoions con Inter, Barcellona e Bayern Monaco, oggi ha piegato per 2-0 il Mlada Bolesav portando a casa l’ottava vittoria su dieci partite in patria. A decidere la sfida le reti realizzate da Pernica e Jemelka, con i cechi che restano dunque stabili al primo posto in classifica.