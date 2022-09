La sconfitta di Champions con l'Inter non mina le certezze del Viktoria Plzen che prosegue la propria marcia trionfale in campionato superando nettamente lo Slavia Praga nello scontro diretto che vale la testa della classifica. Il club della capitale, in dieci dal 2' di gioco, va sotto dopo una manciata di minuti per effetto del rigore di Chory e poi incassa il resto tra primo e secondo tempo con Mosquera e Kalvach.