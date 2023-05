Vietato pensare al Triplete, almeno fin quando oltre alla Premier League il suo Manchester City non vincerà anche la FA Cup contro i rivali dello United. Questo è il pensiero espresso da Pep Guardiola, tecnico della formazione campione d'Inghilterra, ai microfoni di Sky Sports UK: "Penserò al Treble solo se a Istanbul andremo con due titoli in tasca. E poi bisogna considerare che in Inghilterra solo una squadra è riuscita nell'impresa ed è stato il Manchester United. E ricordiamo tutti come vinsero la Champions League contro il Bayern Monaco a Barcellona nel 1999... Quindi è qualcosa di molto difficile, le due finali che ci aspettano saranno terribili. Lo United arriverà con voglia di vincere contro di noi, e poi l'Inter che... è l'Inter. Quindi dobbiamo andare passo dopo passo, ci proveremo ma non lo so. Quale sarebbe il prossimo obiettivo in caso di successo? Segnare al Tottenham in trasferta, voglio vincere in casa loro", aggiunge con un sorriso.

Alla domanda sull'influenza di un tris di trionfi in merito alle decisioni sul suo futuro, il tecnico catalano ha dichiarato: "In questo momento non sto pensando di andarmene. Ma chi lo sa? Vorrei continuare la prossima stagione qui, indipendentemente dai risultati; ma non come ci sentiremo in base ai risultati delle due finali. Ho ancora un contratto e quando firmo voglio rispettare i club".