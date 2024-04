Decisione per certi versi sorprendente quella maturata dal Salisburgo, formazione austriaca che è stata avversaria dell'Inter nel girone di Champions League: il club, complice l'andamento deludente della stagione che li vede eliminati dalla Coppa d'Austria e raggiunti in vetta al campionato dallo Sturm Graz, ha infatti sollevato dall'incarico di allenatore Gerhard Struber, arrivato in estate per rimpiazzare Matthias Jaissle che ha ceduto alle sirene dell'Arabia Saudita proprio a ridosso dell'inizio del campionato. Al suo posto, il Salisburgo ha deciso di promuovere Onur Cinel dal Liefering, la filiale dei Roten Bullen.