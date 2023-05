Dopo essere stato incoronato re d'Inghilterra domenica scorsa, il Manchester City onorerà gli ultimi due impegni di Premier League anche per tenere alta la tensione in previsione delle finali di FA Cup e Champions League del 3 e 10 giugno. Lo ha spiegato in conferenza stampa Pep Guardiola, manager dei Citizens: "Le due squadre che dobbiamo affrontare in campionato (Brighton e Brentford, ndr) meritano la nostra attenzione, le finali sono l'obiettivo principale e per giocare al meglio dobbiamo essere concentrati al massimo in queste due partite, contro ottimi avversari".

Le motivazioni dei giocatori.

"Preferisco essere già campione. I giocatori hanno fatto la festa dopo la partita, non so come si sentano, devono essere pronti a correre molto. Il modo migliore per prepararsi alla finale è farsi trovare pronti. I giocatori stabiliscono gli standard, devono mantenerli. È normale che l'energia diminuisca. L'Arsenal gioca solo per la Premier League, noi abbiamo FA Cup e Champions League, l'energia che spendiamo è enorme. È normale qualche caduta, dobbiamo evitarla altrimenti queste due squadre possono farci male. Dobbiamo fare il nostro gioco, adattare il nostro modo di giocare, arrivare ai match con United e Inter nelle migliori condizioni possibili".

Come sta Aké?

"Migliora. Non so se ci sarà domani o col Brentford, ma è all'ultima tappa del suo percorso di recupero. E' il suo secondo infortunio, bisogna stare attenti se vogliamo averlo a disposizione per United e Inter".