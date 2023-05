Sette cambi nella formazione del Manchester City rispetto all'1-1 di mercoledì in casa del Brighton. La squadra di Guardiola, matematicamente campione della Premier League dallo scorso weekend, scende in campo quest'oggi nell'ultima giornata di campionato contro il Brentford tenendo inizialmente in panchina Stefan Ortega Moreno, John Stones, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri e Bernardo Silva, rimpiazzati da Ederson, Nathan Ake, Aymeric Laporte, Kalvin Phillips, Cole Palmer, Julian Alvarez e Sergio Gomez.

Riposo extra, dunque, per alcuni titolarissimi dei Citizens in vista della due finali di FA Cup e Champions League rispettivamente contro United e Inter.