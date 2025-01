Inizia con una sconfitta beffarda il 2025 del Monaco di Adi Hütter, sconfitto in volata dal Paris Saint-Germain nella finale del Trophée des Champions, la Supercoppa francese, disputata quest'oggi a Doha. Il ko si materializza nei minuti di recupero del secondo tempo grazie al colpo da rapace di Ousmane Dembélé, bravissimo a piombare sul cross di Fabian Ruiz sul quale Gonçalo Ramos non era riuscito ad arrivare in scivolata e a depositare comodo comodo il pallone alle spalle di Philipp Köhn. Per la formazione di Luis Enrique è il 13esimo successo nella competizione.