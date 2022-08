Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, parla di "gruppo molto impegnativo e ricco di sfide" per inquadrare il girone di Champions della morte in cui la sua squadra è stata inserita insieme a Inter, Barcellona e Viktoria Plzen. "L'Inter si è rafforzata bene, è un club che ha già festeggiato tanti successi internazionali nella sua storia e che negli ultimi anni si è rialzata - le parole del tedesco ai canali ufficiali del club bavarese -. Quando è uscito il Barcellona, ovviamente, il pensiero è andato a Lewa; spero che si possano ottenere risultati simili a quelli contro il Barça negli ultimi anni. Il Plzen era campione di Repubblica Ceca prima dei club di Praga, questo significa qualcosa. Dovremo impegnarci al massimo fin dall'inizio. Non vediamo l'ora".