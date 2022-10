Non è felice Ryan Gravenberch del suo impiego con il Bayern Monaco. Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall'Ajax, intervistato dal quotidiano Abendzeitung esprime tutta la sua frustrazione: "La situazione non è facile per me, ovviamente voglio giocare. Ma devo essere paziente. Certo che conosco la mia qualità, ma la situazione è quella che è. Il Bayern è un grande club con molti buoni giocatori. Devo stare calmo". Gravenberch, oltretutto, rischia di non essere convocato da Louis van Gaal per gli imminenti Mondiali.