Con la rete messa a segno ieri contro l'Union Berlino, Patrik Schick ha scritto una pagina importante della storia del Bayer Leverkusen, avendo superato per numero di gol segnati una leggenda del club come Ulf Kirsten: Schick è arrivato infatti a 48 reti segnate in 100 partite giocate in rossonero, e ora punta il leggendario sudcoreano Bum-Kun Cha nella graduatoria assoluta. "Per me è stata una partita molto difficile, i duelli sono stati duri e ne ho persi tanti oggi, ma questo è il calcio. Però mi sento molto, molto bene, meglio che all’inizio della stagione. Non sto facendo niente di speciale rispetto a prima. Sto solo cercando di lavorare sodo. In futuro forse avrò più occasioni, poi sarà più facile segnare i gol", ha dichiarato a Sky Sports Deutschland.