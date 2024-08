Dopo i sorteggi delle urne di Montecarlo che ha decretato i vari accoppiamenti di sfide per la nuova Champions League che vede rivali anche Inter e Bayer Leverkusen, il direttore sportivo dei tedeschi Simon Rolfes, intervenuto ai canali ufficiali per commentare il mosaico venuto fuori dopo i sorteggi ha parlato anche delle due milanesi.

"Sarà un viaggio impegnativo in Europa. La partita nel vecchio posto di lavoro di Xabi è ovviamente un momento clou (ad Anfield, ndr), così come entrambe le partite contro le due milanesi in casa, anche se mi sarebbe piaciuto averne una di loro a Milano" ha detto a proposito di Inter e Milan, entrambe avversarie da affrontare in casa alla BayArena.