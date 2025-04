Barcellona felice per la rocambolesca vittoria sul Celta che consolida il primato nella Liga spagnola, ma al tempo stesso in grande ansia per le condizioni di Robert Lewandowski: l'attaccante polacco è dovuto uscire al minuto 78 per un problema muscolare, allarme inatteso in vista della finale di Copa del Rey contro il Real Madrid e della semifinale di andata di Champions League contro l'Inter.

A fine partita, il tecnico catalano Hansi Flick non ha voluto sbilanciarsi sulle condizioni del proprio bomber: "Dobbiamo aspettare fino a domani, quando gli faranno gli esami. Domani mattina lo sottoporremo ad una risonanza magnetica per capire quello che ha", le parole riportate da Marca.