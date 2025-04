Pomeriggio incredibile, quello vissuto dal Barcellona di Hansi Flick, che vede le streghe al Montjuic nella gara odierna contro il Celta che i catalani riescono a vincere solo al minuto 98, grazie a un calcio di rigore guadagnato da Dani Olmo e assegnato dopo revisione al VAR, e trasformato da Raphinha che ha suggellato il 4-3 finale al termine di un match pirotecnico. Che vede i catalani andare avanti dopo grazie alla rete di Ferran Torres dopo 12 minuti, prima che Borja Iglesias, attaccante dei galiziani, si scateni mettendo a segno addirittura una tripletta.

I tre schiaffi svegliano i blaugrana, che riescono a pervenire al pareggio nel giro di pochi minuti con Dani Olmo prima e con Raphinha, prima del lungo e concitato finale segnato dal rigore trasformato dal brasiliano a pochi secondi dal gong. Barça che conquista tre punti d'oro per la Liga ma non può festeggiare fino in fondo: al minuto 78, infatti, Robert Lewandowski deve alzare bandiera bianca per un problema alla coscia sinistra e lascia il campo sostituito da Gavi. L'ambiente Culé ora è in ansia, in quanto perdere il bomber polacco in questa fase cruciale della stagione potrebbe essere pesantissimo.