Vittoria per il Bayern Monaco ma anche per il Barcellona, altra grande e temibile rivale dell'Inter nel girone C di Champions League. Dopo il successo dei bavaresi a San Siro contro l'Inter e quello dei catalani contro il Viktoria Plzen, Barça e Bayern si affronteranno al prossimo turno. Un match particolare per Robert Lewandowski che ne parla a Sky: "Siamo in un'ottima condizione perché quando vedi così tanti giocatori che vogliono giocare e farlo al massimo puoi essere felice. Dobbiamo goderci questi momenti in campo. Non ho ancora pensato alla partita contro il Bayern, sarà martedì prossimo ma in generale per noi la Champions League è importante. Dobbiamo rendere meglio e anche a Monaco giocheremo con il nostro calcio. Sarà sicuramente una partita molto dura e difficile ma siamo pronti".