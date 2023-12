Mario Hermoso, centrocampista dell'Atletico Madrid avversaria dell'Inter negli ottavi di Champions League, fissa quelli che sono gli obiettivi dei Colchoneros per questa stagione: "Vogliamo continuare ad alimentare quella speranza che si sta generando. Speriamo che si possa fare sempre un passo avanti e continuare a lottare per obiettivi importanti. Rimaniamo molto forti e vivi in ​​tutte le competizioni che ci aspettano, siamo in corsa nelle quattro in cui gareggiamo, vogliamo lottare su tutti i fronti fino alla fine della stagione”.